Antwerp ambitieus voor 3x3 WorldTour Final: "Na mindere prestatie in Hongkong staan we op scherp"

Vandaag en morgen staat de ontknoping van het 3x3-seizoen op het menu in Saudi-Arabië met de WorldTour Final. Met speler Jonas Foerts wegen we de ambities van Antwerp TOPdesk, dat derde staat op de WorldTour-ranking, kijken we terug op het seizoen en werpen al een blik naar 2024. "We voeren gesprekken met Thibaut Vervoort."

Antwerp TOPdesk is een topteam op het circuit. Het won in augustus het WorldTour-toernooi in Lausanne en eindigde nog 2 keer tweede en 2 keer derde. Goed voor de derde plaats in het WorldTour-klassement.



De Belgen trekken wel met een dubbel gevoel naar de seizoensfinale na de laatste toernooien vorige maand. Foerts: "Omdat we de goeie flow van Manama (2e) niet konden doortrekken in Hongkong (10e), waar we misschien wel ons minste toernooi van het seizoen gespeeld hebben."



"Dat heeft er wel voor gezorgd dat we allemaal op scherp staan nu. We zijn extra geprikkeld om met meer focus en meer agressiviteit aan het laatste toernooi van dit jaar te beginnen. We weten wat we kunnen, dat hebben we ook al getoond."

Het niveau is te hoog om al met een eventuele kwartfinale in ons hoofd te zitten. Het zal heel dicht bij elkaar liggen in de groep. Jonas Foerts

14 teams mogen meedoen in Jeddah, Antwerp zit in Groep D met Wenen, de vierde van het WorldTour-klassement, en een qualifier. De top 2 stoot door naar de kwartfinales.



Hoe schat Foerts de kansen in? "Het is de WorldTour Final, dus makkelijke wedstrijden zijn er niet. We hebben tijdens het seizoen ook gezien dat alle ploegen hun niveau opgekrikt hebben."



"Over het algemeen is het niveau hoger geworden dan de voorbije jaren. Meer en meer teams beginnen aan elkaar gewaagd te geraken. Ik vermoed dat Parijs wel eens onze tegenstander zou kunnen worden uit de kwalificaties. Zij hebben ons nog uitgeschakeld in Hongkong, dus daar hebben we nog een eitje mee te pellen."



"Ook Wenen speelt een degelijk seizoen. Alles is mogelijk. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd en pakken elke match aan alsof het onze laatste is."



"Het niveau is te hoog om al met een eventuele kwartfinale in ons hoofd te zitten. Het zal heel dicht bij elkaar liggen in de groep en ook in de andere poules."



(lees voort onder foto)

Team Antwerp

"Tevreden over 2023, maar hadden 2 à 3 toernooien meer kunnen winnen"

We maken met Foerts al een balans op van het seizoen. 3e op de WT-ranking, 1 WT-zege, 3 WT-finales. "Ik denk wel dat we tevreden mogen zijn met onze resultaten, ook al zijn er enkele toernooien waar we echt beter hadden kunnen doen. We hadden er 2 à 3 meer kunnen winnen."



"Maar de omstandigheden zaten niet altijd mee", wijst hij op de blessures van Caspar Augustijnen en Bryan De Valck en de schorsing van bezieler Nick Celis. "Dus in het algemeen denk ik dat we tevreden moeten zijn."



Antwerp deed mee aan 9 van de 17 WorldTour-toernooien. Die kenden 11 verschillende winnaars. Het veld wordt almaar breder en sterker. "Dat klopt en dat is ook goed voor de sport, maar minder makkelijk voor het prijzengeld", grapt Foerts.



Als derde van de WT-ranking krijgt Antwerp 30.000 dollar. "Ondanks onze mindere prestaties is die derde plek hoopgevend. En die cheque is mooi meegenomen. Met een beter resultaat in Hongkong waren we 2e geworden, die krijgt 40.000 dollar. Dat is zuur."

Het prijzengeld is enorm belangrijk. In de eerste plaats als werkingsbudget, maar daarnaast ook om een deftig inkomen te hebben. Dat zorgt voor extra druk op toernooien. Jonas Foerts

"Die centen zijn enorm belangrijk. In de eerste plaats als werkingsbudget om bepaalde zaken te kunnen doen. Daarnaast ook gewoon om een deftig inkomen te hebben."



Op financieel vlak kunnen de Belgen niet op tegen andere landen. "Wij zijn dankbaar om onze topsportcontracten, maar de Fransen hebben bijvoorbeeld een vast contract dat minstens het dubbele is van het onze."



"Daardoor hebben zij ook minder druk om dat prijzengeld binnen te halen. Bij ons zorgt dat voor extra druk op toernooien, want je wilt natuurlijk wel financieel rondkomen."



De geldprijzen in Jeddah zijn ook niet min: 60.000 dollar voor de winnaar, 40.000 en 30.000 voor 2 en 3. "Dat is niet niks. Ook daaronder is nog wel wat te verdienen, dus het is zeker onze ambitie om zo ver mogelijk te geraken."



(lees voort onder foto)

Opnieuw OS-ticket in Debrecen? "Zou mooi en iconisch zijn"

Straks gaan de 3x3'ers hun winterslaap in. Maar het belangrijke, olympische jaar 2024 komt er snel aan. "De meeste jongens zullen de komende weken eerst even wat rust nemen."



"Na 2 à 3 weken worden de fysieke trainingen weer opgepikt om onszelf klaar te stomen richting Olympische Spelen. Begin februari starten de teamtrainingen opnieuw. Tegen dan zullen we ook al wat oefentoernooien in het verschiet hebben."



Het eerste hoofddoel wordt de Spelen halen. "Dat wordt niet makkelijk, maar het mag en moet wel binnen de verwachtingen liggen."



"Als we Parijs halen, is het onze ambitie om ook daar een goed resultaat neer te zetten."



Het kwalificatietoernooi is eind mei in Debrecen, waar België zich vorige keer plaatste en waar Antwerp zijn eerste WorldTour won. "Dat is niet per se een mentale boost, maar het is wel goed dat we die plek kennen en dat het in Europa is."



"Het zou heel mooi en iconisch zijn als we het daar opnieuw kunnen afdwingen."



(lees voort onder foto)

Thibaut Vervoort.

Komt Vervoort terug naar Antwerp?