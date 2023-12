Beresterke LeBron James en Antetokounmpo loodsen hun teams naar halve finales In-Season Tournament

LeBron James maakte 15 van zijn 31 punten in het vierde quarter. Samen met Anthony Davis (27 ptn, 15 rbs) en Austin Reaves (20 ptn) bleek dat net voldoende om Phoenix af te houden.



James beleefde een topavond en was met 11 assists, 8 rebounds en 5 steals de gids voor zijn teammaats richting Final Four in Vegas. In zijn 21e seizoen was de veteraan goed voor 15 van de eerste 19 punten van de Lakers in het vierde quarter, terwijl hij ook nog eens de assists leverde voor de 2 andere baskets.



Kevin Durant maakte 31 punten voor de Suns, maar miste wel een driepunter "at the buzzer". Het was de derde keer dit seizoen al dat de Lakers de Suns te snel af waren.



Devin Booker zorgde met een lay-up op 29 seconden van het einde ervoor dat de kloof gereduceerd werd tot 1 punt (102-101). De driepunter van Reaves ging even later binnen, die van Durant was niet raak.