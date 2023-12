Ineos schudt technische staf door elkaar, Imanol Erviti debuteert als ploegleider

Ineos Grenadiers kampt al een tijdje met een identiteitsprobleem nu het in snelheid is gepakt door onder meer Jumbo-Visma en UAE.

Het aura van het Britse superteam is afgebrokkeld aangezien het geen grote rondes meer wint en de voorbije weken was er een opvallende exodus bij de renners.

Maar ook in de technische staf rommelde het. Met teambaas Rod Ellingworth verdween een boegbeeld, ploegleiders Matteo Tosatto (Tudor) en Roger Hammond verlaten de ploeg eveneens.

Ineos heeft met John Allert alvast een nieuwe CEO benoemd. Allert was al aan de ploeg verbonden en staat in voor de dagelijkse running.

Hij rapporteert aan onder meer Sir Dave Brailsford, wat erop wijst dat de founding father dus nog altijd aan boord blijft.

Er werd gespeculeerd dat Brailsford naar Manchester United zou verkassen. Ineos-baas Jim Ratcliffe wil de voetbalclub in handen krijgen.

Ploegleider Steve Cummings krijgt een belangrijkere rol als Director of Racing, Imanol Erviti springt enkele weken na zijn pensioen in het gat in de volgwagens.

De 40-jarige Erviti was een meubelstuk bij Movistar met deelname aan 56 monumenten en 29 deelnames aan grote rondes.