Tom Pidcock laat Vlaamse klassiekers links liggen en richt vizier op de Ardennen

Daags na de onthulling van zijn veldritprogramma is ook al wat informatie over de wegkalender van Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) doorgesijpeld. De Strade Bianche-winnaar zal komend voorjaar normaal gezien niet te bewonderen zijn in het Vlaamse voorjaar. "Het ligt nog niet 100 procent vast, maar de kans is klein dat Tom een Vlaamse klassieker zal rijden", zegt zijn coach Kurt Bogaerts.