Zie jij het? Egan Bernal lekt nieuwe truitjes van Ineos en verklapt zo nóg een extra teamgeheim

Egan Bernal heeft vandaag niet één, maar twee geheimen van zijn ploeg verklapt. De Colombiaanse kopman van Ineos lekte per ongeluk het nieuwe truitje van zijn ploeg. Maar gaf zo ook prijs dat zijn team in 2024 niet langer in een tenue van het Belgische Bioracer zal rijden. "In de nasleep van COVID hebben we onze sponsoropdrachten moeten inkrimpen", werd het merk genoodzaakt om te reageren.