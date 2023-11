Familie achter Lease a Bike is 2x zo rijk als Jumbo-telg: "Maar afwachten of het goeie zaak is voor wielerteam"

Zeg vanaf volgend seizoen niet langer Jumbo-Visma, maar wel Visma-Lease a Bike. Achter de nieuwe naamsponsor schuilt het kapitaalkrachtige Nederlandse familiebedrijf Pon. Wie of wat is Pon? En is de nieuwe sponsordeal een goeie zaak voor het team? Sporza legde zijn oor te luister bij onze Noorderburen.

Een van de rijkste families van Nederland

De naam Pon doet in ons land misschien niet meteen belletje rinkelen, maar in Nederland is het een naam die klinkt als een klok. Het bedrijf werd al in 1895 opgericht en de familie Pon vergaarde het gros van haar fortuin met het importeren van auto's. "Vergelijk het met D'Ieteren in België", vertelt de Nederlander Bas Kurstjens, financieel journalist bij De Tijd. "De familie Pon is ontzettend rijk geworden met het invoeren van auto's van de Volkswagen-groep." Wereldwijd telt Pon intussen zo'n 13.000 werknemers. Het familiebedrijf is in meer dan 30 landen actief. In de meest recente lijst van rijkste Nederlanders prijkt Wijnand Pon op de 6e plaats. "Het vermogen van de familie Pon wordt geschat op 4,1 miljard euro. Dat is ongeveer 2 keer zoveel als het vermogen van Jumbo-familie Van Eerd."

Het zijn bepaald geen prutsers bij de familie Pon. Het hangt ervan af hoeveel ze willen investeren, maar ze zijn zeker rijk genoeg. De Tijd-journalist Bas Kurstjens

Met Pon en dochterbedrijf Lease a Bike, dat Jumbo vervangt als naamsponsor, lijkt de wielerploeg dus zijn financiële slagkracht te behouden. "Alles hangt er natuurlijk vanaf hoeveel geld ze willen investeren, maar ze zijn zeker rijk genoeg. Het zijn bepaald geen prutsers bij de familie Pon", weet Kurstjens. "In het wielrennen gaat het ook niet om enorme sponsorbedragen zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is in de Formule 1." Het fortuin van de familie Pon komt vooral uit de autoverkoop, maar de laatste decennia is het bedrijf ook uitgegroeid tot een van de grootste fietsproducenten ter wereld. Onder meer Cannondale, Cervelo en Gazelle komen uit de Pon-stal. En met Lease a Bike mikken ze ook op fietsleasing. "Dat ze nu net voor Lease a Bike kiezen als naamsponsor is slim. Fietsleasing is een boomende business. Niet alleen hier, maar ook in Nederland en Duitsland. Zo geven ze een jonger merk uit hun stal extra naamsbekendheid en hebben ze ook een extra verkoopkanaal van hun eigen fietsen." (lees voort onder de foto)

Miljardair Wijnand Pon is een van de rijkste Nederlanders.

"Of het stap vooruit is, zal moeten blijken"

Op financieel vlak lijkt het dus wel snor te zitten bij Visma-Lease a Bike. Maar is het ook echt een stap vooruit voor de wielerploeg? Daniel Dwarswaard, wielerjournalist bij AD, twijfelt. "Ze presenteren het wel als een stap vooruit, maar dat zal toch nog moeten blijken", klinkt het. "Lease a Bike was al een partner van het oude Jumbo-Visma. Ik denk dat ze bij het team liever een nieuwe grote sponsor gevonden hadden dan het budget op te krikken met huidige sponsoren." "Nu is Lease a Bike in het gat gestapt dat Jumbo heeft achtergelaten. Ik heb het idee dat het budget ongeveer op hetzelfde niveau zal blijven. Het is niet de sprong die de ploeg wilde maken om teams als INEOS Grenadiers of UAE Team Emirates naar de kroon te steken."

Het is niet de sprong die de ploeg wilde maken om teams als Ineos of UAE naar de kroon te steken. AD-journalist Daniel Dwarswaard

Ironisch genoeg is de deal er gekomen na de flirt met Lefevere en Specialized, een rechtstreekse concurrent van Ponm-merk Cervélo. Alsof je eigen vrouw je beloont na een avontuurtje met een minnares. "Daar waren ze bij Pon niet blij mee. Je kunt immers geen team gaan sponsoren dat rijdt op een fiets van de concurrentie", zegt Dwarswaard, die benadrukt dat er ook nog andere zaken gespeeld hebben. "Enkele huidige sponsoren, ook Pon, zagen de fusie niet zitten omdat ze vonden dat het allemaal wel heel erg van stapel liep. Het begon wat op een rooftocht voor bepaalde renners te lijken in plaats van goed management. Het was op allerlei vlakken veel te complex."

Stel je niet te veel voor van wat Jumbo nu nog betaalt. Dat is vooral om op een mooie manier uit elkaar te gaan. Daniel Dwarswaard