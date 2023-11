Zelfde carrosserie, nieuw jasje: Wout van Aert rijdt vanaf 1 januari voor Team Visma - Lease a Bike

Lease a Bike was sinds begin dit jaar subsponsor bij Jumbo-Visma. Het behoort tot het portfolio van het Nederlandse bedrijf Pon, fietsfabrikant en importeur van automerken. Softwarebedrijf Visma gaat door als hoofdsponsor.

"Dankzij Visma en Lease a Bike beschikt het team over de middelen om zich verder te ontwikkelen en verbeteren", verklaart algemeen directeur Richard Plugge.

"We hebben in het afgelopen jaar opnieuw bewezen dat we samen in staat zijn om te groeien en successen te boeken. Dat is ook op de lange termijn ons gezamenlijke doel."

Jumbo-Visma won afgelopen seizoen als eerste team in de geschiedenis zowel de Tour (Jonas Vingegaard), de Giro (Primoz Roglic) als de Vuelta (Sepp Kuss) in hetzelfde jaar.

Even leek een fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal-Quick Step in de maak, maar die soap draaide uiteindelijk op niets uit.