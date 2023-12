Bondscoach Tedesco en Schalke-coach Karel Geraerts schuiven aan aan tafel bij Filip en Mathilde in Berlijn

Koning Filip en koningin Mathilde bezoeken 3 dagen lang onze oosterburen. De koning benadrukte de "ijzersterke banden tussen onze landen". In zijn speech blikte hij ook al vooruit naar het EK voetbal in Duitsland volgende zomer.



"Onze beide teams én wij als de grootste supporters maken alvast de borst nat", sprak de koning.



Dat zullen Domenico Tedesco, de Duitse bondscoach van de Rode Duivels, en Karel Geraerts, aan de slag bij traditieclub Schalke in de Tweede Bundesliga, graag gehoord hebben. Zij waren genodigd door hun persoonlijke link met beide landen.



