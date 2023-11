Auteur Herman Brusselmans over gemiste carrière als voetbalprof: "Moest 100.000 frank onder tafel geven"

Veel heeft het jaren geleden niet gescheeld of Herman Brusselmans was profvoetballer geworden bij Lokeren. Dat inmiddels bekende verhaal heeft de populaire schrijven nog eens opgedist in Het Huis. "Mijn vader moest 100.000 frank betalen onder tafel om mij prof te laten worden", vertelt Brusselmans over zijn stukgelopen voetbaldroom. Bekijk hier het fragment.