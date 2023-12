Dader van seksgeluiden-grap tijdens EK-loting blijkt beruchte grappenmaker, die stunt al eerder flikte

Nee, het lag niet aan uw televisietoestel. Tijdens de EK-loting in Hamburg waren er minutenlang seksgeluiden te horen. Het zorgde voor heel wat verontwaardiging in de zaal én uiteraard ook commotie op sociale media. Ondertussen eiste een beruchte Engelse grappenmaker de stunt al op. De UEFA zal een onderzoek starten.

"Er is wat lawaai hier."

Ook ceremoniemeester Giorgio Marchetti keek even vreemd op toen er tijdens de EK-loting minutenlang luide seksgeluiden te horen waren. In de zaal, maar dus ook in alle huiskamers.



Onder meer de Spaanse ex-topper David Silva, uitgenodigd om balletjes te trekken, kon maar moeilijk een glimlach onderdrukken. Pas wanneer groep A volledig compleet was, stopten de geluiden (naar verluidt een bekende meme). Een oorzaak voor de 'problemen' kwam er niet. "Heeft er iemand het geluidssysteem gehackt?", vroegen mensen op sociale media zich af. Of speelde een grappenmaker in de zaal de klank af?

Engelse 'grappenmaker' zat achter stunt

Ondertussen eiste de beruchte grappenmaker Daniel Jarvis het grapje al op via X. Hij had een telefoon in de zaal verstopt met de veelbesproken seksgeluiden als ringtone. Vanuit een hotelkamer in Hamburg belde Jarvis vervolgens tijdens de loting naar het nummer. "Zijn we niet een van de beste grappenmakers ter wereld?", proestte hij het uit toen de geluiden besproken werden tijdens de TV-uitzending.

Zondag kondigde de UEFA aan dat ze de zaak zal onderzoeken.

De Engelsman flikte dezelfde stunt trouwens eerder ook al tijdens een bekerwedstrijd tussen Wolves en Liverpool, die live werd uitgezonden op de BBC. Ook toen waren er minutenlang seksgeluiden te horen, tot grote verbazing van presentator Gary Lineker: "Ik weet niet wie dit lawaai aan het maken is", klonk het wat ongemakkelijk.