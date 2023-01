Seksgeluiden doen Lineker blozen: beruchte grappenmaker kaapt uitzending FA Cup met stunt

In vele Engelse huiskamers zal er gisterenavond toch even een vreemd sfeertje gehangen hebben. In de aanloop naar de FA Cup-wedstrijd tussen Wolves en Liverpool, live uitgezonden op de BBC, waren minutenlang seksgeluiden te horen.



Presentator Gary Lineker keek verbaasd op. "Ik weet niet wie dit geluid aan het maken is", klonk het wat ongemakkelijk.

Op zijn Twitter-account schepte het voetbalicoon nadien wat meer duidelijkheid. Iemand bleek een telefoontoestel vastgeplakt te hebben aan de set.

"Zoals vaak bij sabotage was het best amusant", kon Lineker er nog om lachen, die later nog een woordgrapje zou maken. "De goal van Elliott was een screamer, en het was niet de enige vanavond."