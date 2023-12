De nul houden is plots heel belangrijk bij Club Brugge: "Nu doet iedereen zijn defensieve taak"

Het viel op na Club Brugge-Standard, hoe blij de spelers van Club waren met de 5e clean sheet op een rij. Plots lijkt de 0 houden veel belangrijker dan voordien. "Absoluut, dat is hoe je als Club moet spelen", bevestigt Simon Mignolet. Wat weken niet lukte, gebeurde nu voor de 5e match op een rij. "Dat is het grote pluspunt van de afgelopen weken: dat we niet veel kansen weggeven en de 0 kunnen houden. Met de kwaliteiten die we voorin hebben om het verschil te maken..." Hetzelfde geluid krijg je te horen bij die andere ervaren pion, Hans Vanaken. "We beseffen nu dat het daarmee begint: fel zijn en energie steken in de wedstrijd. Het begint met hard werken: 'No sweat nog glory'. Als we dat doen, dan komt de rest vanzelf."

Het is nu vooral belangrijk dat we deze ingeslagen weg blijven bewandelen. Simon Mignolet

"We hebben nu 5 keer op een rij de 0 gehouden met goeie resultaten, daar kun je op voortbouwen. We scoren bijna elke wedstrijd. Dus als we de 0 houden, dan gaan we veel matchen winnen. Zo simpel kan de uitleg zijn."

Het meer realistische spel kan ook op de goedkeuring rekenen van doelman Mignolet. "Het is nu vooral belangrijk dat we deze ingeslagen weg blijven bewandelen."

"In eerste instantie moeten we stabiel zijn, niet veel kansen weggeven en dan op de juiste momenten prikken. Die 5e clean sheet op een rij geeft een gevoel van vertrouwen en veiligheid."

"Iedereen doet zijn defensieve taak en dat is de basis"

De trainer zal het allemaal graag gehoord hebben. "We zitten nu aan vijf opeenvolgende wedstrijden zonder tegengoal. Ik ben heel tevreden dat we nu stabieler geworden zijn", zegt Ronny Deila. "Nu moeten we doorgaan op dat elan." Deila ziet ook een andere gedaante van zijn elftal. "Nu doet iedereen zijn defensieve taak en dat is de basis van alles. Van daaruit krijg je ook beter aanvallend spel." De defensie met Brandon Mechele en de jonge Jorne Spileers kreeg de afgelopen maanden veel kritiek. "Het gaat om balans. Het hele team verdedigt nu beter mee en daardoor is het voor hen ook iets makkelijker en krijgen zij meer vertrouwen."

Met de positiewissel tussen Mechele en Spileers is er misschien iets meer balans tussen fysiek sterke spelers en spelers die sterk zijn aan de bal. Ronny Deila