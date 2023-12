Alle F1-zitjes voor 2024 zijn gevuld: Williams behoudt vertrouwen in Logan Sargeant

Reserverijders die hoopten om in 2024 een zitje in de Formule 1 te bemachtigen, zijn eraan voor de moeite. Ook het laatste vrije plekje op het startgrid is ingevuld.

Logan Sargeant mag een tweede jaar uitkomen voor Williams. De contractverlenging van de 22-jarige Amerikaan bleef lang uit, omdat de rookie niet het meest overtuigende seizoen achter de rug heeft.

Sargeant kon wel als eerste Amerikaan in 30 jaar een WK-punt sprokkelen, maar reed ook heel wat bolides van Williams in de prak.

Na een analyse van zijn data besloot Williams door te gaan met Sargeant, ook omdat er weinig interessante alternatieve voor de hand zijn.

"Ik ben heel blij dat ik in 2024 nog race voor Williams", zegt Sargeant. "Het was tot nu toe een geweldige ervaring en ik ben dankbaar voor de kans om me te blijven ontwikkelen als F1-rijder."

Ook bij Williams zijn er overtuigd van hun rijdersduo. "Het ruwe talent van Logan en de ervaring van Alex zullen tot een succesvol 2024 leiden", zegt teambaas James Vowles.

Williams eindigde dit seizoen als 7e in het constructeurskampioenschap. Vooral Alex Albon - 13e in het eindklassement - deed zijn duit in het zakje met 27 punten. Sargeant bleef op 1 puntje steken.