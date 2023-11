General Motors sluit akkoord om vanaf 2028 krachtbronnen te leveren aan Formule 1

Begin dit jaar raakte al bekend dat General Motors-dochter Cadillac samen met Andretti Autosport de stap wil maken naar de Formule 1. Dat GM nu de goedkeuring gekregen heeft van de FIA om vanaf 2028 krachtbronnen te leveren aan de F1 klinkt wellicht als muziek in de oren van Andretti.

De aanvraag van Andretti Autosport om toe te treden tot de Formule 1 werd in juli al goedgekeurd door de FIA, maar stuit achter de schermen op hevig verzet van de huidige F1-teams. Die vrezen dat een 11e renstal ervoor zal zorgen dat ze minder centen krijgen uit de pot.

Bij General Motors zijn ze in elk geval opgetogen met deze nieuwe stap richting een Andretti Cadillac F1-team. "We hebben er alle vertrouwen in dat we een succesvolle motor kunnen ontwikkelen", zegt GM-baas Mark Reuss.

Het nieuws van het akkoord tussen GM en de FIA komt er wellicht niet toevallig deze week, want komend weekend is Las Vegas het decor voor de volgende manche van het F1-kampioenschap. Verwacht wordt dat er in de VS flink gelobbyd zal worden om het pad te effenen voor een 11e F1-team.

Bij Andretti hopen ze al in 2025 of 2026 hun opwachting te maken in de Formule 1. Mogelijk zou het team dan in eerste instantie rekenen op Alpine-motoren, om vanaf 2028 over te schakelen op Cadillac.