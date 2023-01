Straks Cadillac in F1? General Motors wil met IndyCar-team Andretti zijn intrede maken

"Vandaag zetten we de eerste stap in een historische weg waarvan we hopen dat hij General Motors naar de Formule 1 zal leiden", verklaarde Mark Reuss, de topman van GM, dat onder meer de merken Buick, Cadillac, Chevrolet en GMC produceert.



Het concern zal een intentieverklaring indienen bij de Internationale Automobielfederatie (FIA), zodra de procedure officieel wordt geopend.



Het nieuwe team zou onder de naam Andretti Cadillac gaan rijden, met het merk GM Cadillac. Het zou het tweede Amerikaanse team zijn in de F1, na Haas.