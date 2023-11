Terry Venables, ex-coach van Barcelona en Engeland, is overleden

Terence "Terry" Venables is geboren en getogen in Londen, de plaats waar ook zijn hele carrière als voetballer zich afspeelde. Met Chelsea werd hij in 1965 kampioen, twee jaar later won hij de FA Cup met Tottenham.



Na ook nog passages bij QPR en Crystal Palace ontpopte middenvelder Venables zich tot trainer Venables. Hij maakte de omgekeerde beweging door eerst Crystal Palace en vervolgens QPR onder zijn hoede te nemen.



Die laatste club leidde hij naar een 5e plaats, wat hem de job als coach van Barcelona opleverde. "El Tel" was ook hier succesvol. In 1985 kon Barça een eerste landstitel vieren sinds 1974. Een jaar later verloor hij de finale van Europacup I (nu de Champions League) na strafschoppen tegen Steaua Boekarest.



Ook bij Tottenham viel Venables in de smaak. Hij haalde Gary Lineker en Paul Gascoigne naar de club en won in 1991 de FA Cup, de laatste tot nu toe.



Maar midden jaren 90 zou hij pas echt nationale faam verwerven als bondscoach van Engeland. Gestuwd door de populaire song "Football's Coming Home" droomde de hele natie ervan om eindelijk weer een trofee te veroveren, 30 jaar na de wereldtitel in eigen land.



Bijna lukte dat ook, tot een dramatische strafschoppenreeks in de halve finales tegen latere winnaar Duitsland.



Na dat EK werd de rol van Venables in het voetbal iets minder relevant. Leeds werd in 2002 zijn laatste club als hoofdcoach. Door een langdurige ziekte moest Venables zijn 80e verjaardag in mineur vieren. Een 81e verjaardag was hem niet meer gegund.