Zweden neemt afscheid van bondscoach Andersson na barslechte kwalificatiecampagne

De Zweedse voetbalbond neemt afscheid van coach Janne Andersson.



Andersson nam over na het EK in 2016 en loodste Zweden op het volgende WK en EK naar respectievelijk een kwarfinale en een achtste finale. Dat waren sterke prestaties met een al bij al toch beperkte selectie.

Na het EK in 2021 leek de magie echter uitgewerkt en liep het tweemaal fout in de kwalificaties bij de Zweden. Dat ze er niet bij waren op het WK vorig jaar kon nog verwerkt worden, maar het missen van het komende EK was de druppel voor Andersson.



Zweden kon in de groep van de Rode Duivels nooit aanspraak maken op een plaats in de top twee en verloor op de koop toe nog eens met 3-0 bij Azerbeidzjan. Andersson had op voorhand al aangekondigd dat hij zou opstappen als Zweden zich niet zou kwalificeren voor het EK, en houdt dus zijn woord.

Andersson had het overigens wel moeilijk met zijn vertrek, dat bewijzen bovenstaande beelden.