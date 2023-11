Alan Dzagojev, topschutter van het EK voetbal 2012, beëindigt zijn carrière

Alan Dzagojev speelde op het WK 2018 tegen de Rode Duivels, maar zijn beste toernooi met de Russen was het EK 2012, waar hij 3 keer scoorde en zo medetopschutter werd.



Uiteindelijk was de aanvallende middenvelder goed voor 9 interlandgoals, in 59 wedstrijden.



Zijn clubcarrière speelde zich voornamelijk af bij CSKA Moskou, waarmee hij 3 keer Russische kampioen werd.



De laatste jaren ging het door blessures minder met Dzagojev. Voor zijn huidige club PAS Lamia, uit Griekenland, speelde hij maar 14 minuten.



"De voorbije 5 jaar heb ik herhaaldelijk met blessures gesukkeld. Ook bij Lamia kon ik slechts twee wedstrijden spelen, voor er een kwetsuur aan de hamstrings werd vastgesteld. Nadien liep ik een spierscheuring in mijn linkerkuit op. Het werd gewoon te veel, zowel mentaal als fysiek."