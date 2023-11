"Nog nooit zulke domme journalisten gezien": bondscoach Azerbeidzjan zet meegereisde pers brutaal op hun plek

"Ik heb nog nooit zulke domme journalisten gezien. We hebben het in deze campagne beter gedaan dan verwacht. Jullie willen gewoon niet begrijpen dat je met een Fiat 500 niet kan winnen van een Ferrari of een Red Bull", waren de straffe woorden van de Italiaan.

"Ik had zaterdag al gezegd dat het een moeilijke match zou zijn, tegen een ploeg die bijna al zijn wedstrijden gewonnen heeft", ging de bezoekende coach verder.

"België heeft een sterk team, we moesten reactief zijn, maar we konden niet presteren zoals we thuis speelden tegen hen, Oostenrijk en Zweden. Toen speelden we telkens heel intelligent. Hier werd het een heel moeilijke wedstrijd met die tegengoal en de uitsluiting na 24 minuten."

Zijn contract loopt af aan het eind van deze maand, een verlenging zit er niet meteen aan te komen. Azerbeidzjan deed het nochtans degelijk in de kwalificaties met 7 punten.