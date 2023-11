BEKIJK: Engelse voetbalfans brengen laatste groet aan voetbalicoon Bobby Charlton, ook prins William neemt afscheid

Sir Bobby Charlton overleed op 21 oktober op 86-jarige leeftijd. Sinds 2020 leed hij aan dementie. Hij was een sleutelpion in het Engelse elftal dat in 1966 wereldkampioen werd in eigen land. Hij kreeg dat jaar ook de Gouden Bal.

Charlton verzamelde 106 caps en deed het net 49 keer trillen voor Engeland.

In 1968 veroverde Charlton met Manchester United Europa Cup I, de voorloper van de Champions League. Die zege kwam er tien jaar na de vliegramp in München, die hij en coach Matt Busby overleefden, maar waarbij acht van zijn ploeggenoten stierven.

Charlton speelde in totaal 758 wedstrijden voor Manchester United en scoorde 249 doelpunten. Dat waren lang clubrecords, tot ze werden verbeterd door Ryan Giggs en Wayne Rooney.

Charlton werd met United drie keer kampioen en won een keer de FA Cup.