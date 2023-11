Eline Verstraelen jaagt niet langer in ILCA 6 , maar in catamaran olympische droom na

Eline Verstraelen is al enkele jaren een toptalent op het water. Ze eindigde enkele jaren geleden al 2e op het EK en 4e op het WK bij de jeugd. Vorig jaar kroonde ze zich tot wereldkampioene bij de U21 in de ILCA 6.

Toch ruilt Verstraelen nu haar ILCA 6 in voor een catamaran. Ze neemt het plekje in van Mira Vanroose, die deze zomer nog samen met Lucas Claeyssens 1e werd op het WK U21 in de Nacra 17-klasse.

"Het team maakte de beslissing om niet verder samen te gaan", klinkt het bij Wind- en Watersport Vlaanderen. "Mira besliste om uit het project te stappen. We wensen haar veel succes in het najagen van haar andere dromen."

"Eline Verstraelen maakt nu de overstap van de ILCA 6 naar de Nacra 17. We steunen Eline in haar keuze en willen haar de kans geven om haar talent in de Nacra 17 te ontwikkelen."

In december staat in Vilamoura de eerste wedstrijd in de catamaran op het programma voor Verstraelen en Claeyssens.