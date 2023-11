Belgische zeilers zien minder EK als "leerpunt naar Spelen": "We laten het niet aan ons zelfvertrouwen komen"

Op het WK in augustus waren Anouk Geurts en Isaura Maenhaut nog goed voor de 4e plek, een 19e plek op het EK valt dan ook tegen. Of niet?

"Het WK en het olympisch testevent (5e in juli, red) waren echt onze piekmomenten van het jaar. Op dit EK hebben we ons niet per se voorbereid", verklaart Isaura het mindere EK. "We hadden het lastig met de moeilijke condities."

"We merken wel dat we de afgelopen weken stappen hebben gezet", vult Anouk aan. "Maar we merken ook dat er punten zijn waaraan we moeten werken. Nu weten we waar we deze winter op moeten letten."

Deze winter ligt de focus volledig op de weg naar Marseille, waar komende zomer de olympische zeilcompetitie plaatsvindt. "Dit was een goed leerpunt naar de Spelen", blikt Isaura terug op het EK. "We zijn niet echt tevreden, maar we zijn ook niet zwaar teleurgesteld."