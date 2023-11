Roeier Ward Lemmelijn gaat op nieuwe trainingslocatie de strijd met de wind aan: "Mijn beperkende factor"

De 26-jarige Lemmelijn is al enkele jaren wereldtop in het indoorroeien, maar dat heeft zich voorlopig nog niet kunnen vertalen in topresultaten op het water. "Omdat ik pas op latere leeftijd in het roeien ben terechtgekomen", legt hij uit.

"Onder de 5'40" is een mythische grens in het roeien. Die 5'38"6 is de 5e chrono ooit op een ergometer. Het wereldrecord is wel een doel, maar 2,5 seconde op die afstand is wel veel. Toch denk ik dat het erin moet zitten", vertelt Lemmelijn aan Sporza.

Het deed deugd om zondag te winnen in moeilijke omstandigheden, want tot nu toe was de wind altijd mijn beperkende factor.

Om die achterstand weg te werken, traint Lemmelijn sinds kort op het Schulensmeer in Lummen, waar de wind meer vrij spel heeft. En die trainingen renderen nu al, want zondag - een dag na het BK indoorroeien - won Lemmelijn een 6 km lange skiffrace op het Netekanaal.

"Dat was de bevestiging dat we goed bezig zijn. Het waren moeilijke omstandigheden zondag, met veel wind. Daarom was ik ook eens zo blij dat ik kon winnen, want tot nu toe was de wind altijd mijn beperkende factor."

Lemmelijn gelooft dat er nog veel rek op zit. "Fysiek blijf ik nog steeds stappen maken. En ook technisch heb ik nog veel werk om ook op het water top te worden, maar dat gaat niet van vandaag op morgen."

De volgende afspraak voor Lemmelijn is in februari in Varese, waar de knoop wordt doorgehakt welke Belgische roeier zal mogen deelnemen aan de kwalificaties voor de Olympische Spelen: Lemmelijn of Tim Brys. "Ik probeer nu nog een goeie winter door te maken om dan te kijken waar ik op internationaal niveau sta. Maar zelfs als Parijs niet lukt, is Los Angeles 2028 ook een mogelijkheid. Ik ben nog maar 26."