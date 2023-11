Vanhaezebrouck hekelt veld dat "Europa onwaardig was": "Overdag kan je hier wel normaal voetballen"

Wat een simpele zege moest worden voor Gent, draaide uiteindelijk uit op een avondje stressen en flauw voetbal. Hein Vanhaezebrouck was na de 2-3-zege op Breidablik dan ook niet te spreken over zijn eigen team. Maar ook de IJslandse grasmat moest het ontgelden. "Dit veld was Europa onwaardig", was de Gentse trainer kritisch voor UEFA.

Wie vooraf had gedacht dat Gent wel weer eens over Breidablik zou walsen, kwam bedrogen uit. De Buffalo's hadden het knap lastig met de IJslanders en dat zag ook Hein Vanhaezebrouck. "We komen snel 0-1 voor, maar dat vond ik eigenlijk allesbehalve de logica zelve", steekt de trainer van wal. "We probeerden wel te voetballen van achteruit, maar alles ging veel te traag." En dat terwijl de oplossing volgens Vanhaezebrouck echt voor de hand lag. "In zulke matchen moet je durven kiezen voor directer spel", stelt hij. "Bij de eerste lange bal die we spelen, scoren we." "Dat was eerder toeval dan logica. En ook daarna was de logica, die normaal had moeten volgen, er helemaal niet. Je zou normaal controle moeten hebben over de partij, wetende dat het heel moeilijk is om op dit veld kansen te creëren."

De laatste 10 minuten waren bibberen. Hein Vanhaezebrouck

Maar over die controle beschikte Gent duidelijk niet. "En als je dan nog eens 2 doelpunten weggeeft, breng je hen naar de hemel en geloven ze er nog meer in", zuchtte de coach. "Daarna heeft het ook lang geduurd voor we konden reageren. We kregen wel nog enkele kansen met de bal op de lat en de volley van Orban, maar de focus moest snel naar de tweede helft." "Toen hebben we enkele wissels gedaan die wel iets hebben bijgebracht en zijn we er gelukkig nog over geraakt." Al liep het ook na de 2-3 niet van een leien dakje voor Gent. "De laatste 10 minuten waren bibberen", geeft Vanhaezebrouck toe. "Dat we op het eind nog zo veel kansen weggeven, vind ik heel spijtig om vast te stellen."

Het veld lag er zeker niet optimaal bij in Reykjavik.

Geen verwarming