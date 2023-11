KAA Gent ontsnapt aan blamage in IJsland dankzij hattrick van Gift Orban

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Gent keert met 3 punten terug uit IJsland na een 2-3 zege tegen Breidablik. Orban kopte de Buffalo's al vroeg op voorsprong, maar in 2 minuten gaf Gent daarna 2 goals weg. Pas in de tweede helft klom het dankzij nog twee goals van Orban op en over Breidablik. Zo blijft Gent leider in groep B, met 10 op 12.