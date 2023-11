Ook bij de roeibond vertrekt de hoofdcoach, maar: "Drie boten op de Olympische Spelen is nog mogelijk"

"Betere sfeer"

Fred Vergnoux in het zwemmen, Yves Kieffer en Marjorie Heuls in het turnen en nu ook Axel Müller in het roeien. Drie sportbonden namen minder dan een jaar voor de Spelen afscheid van hun hoofdtrainer(s), toevallig telkens buitenlanders.

Müller is de laatste in de rij. De Duitser was nog maar sinds januari vorig jaar aan de slag.

“Voor mij persoonlijk moest het niet, maar iedereen zag het wel aankomen”, vertelt ervaren roeier Tim Brys.

"Als oudere roeier, met meer ervaring, kon ik iets makkelijker toenadering zoeken met de coach. Bovendien zorgde mijn persoonlijke trainer (Dirk Crois, red) ervoor dat veel dingen die misliepen niet tot bij mij kwamen. Ik kon me focussen op het puur sportieve."

Dat was voor de jongere roeiers niet het geval, vervolgt Brys. "Voor die generatie, die de stap zet naar roeien op olympisch niveau, is het toch belangrijk dat zij de juiste begeleiding en communicatie krijgen. En daar was Axel Müller niet heel sterk in, daar stropte het", zegt skiffeur Brys.

En dus moest de beslissing genomen worden aldus Brys. Al is het wel kort voor de Spelen.

"Maar ik denk dat die timing net goed is. In voorbereiding naar en tijdens het WK voelde je veel frustraties. Er is snel geschakeld en dat effect merk je nu al. De sfeer is een stuk beter."