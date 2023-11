Antwerp-coach Mark van Bommel ziet een Noa Lang rondlopen in Sint-Truiden

Leuk weetje: Koita is een Antwerpenaar. Op zijn 10e kwam hij in de havenstad terecht. Net als Jeremy Doku leerde Koita het vak op de Antwerpse pleintjes.

"Achterstand mag niet te groot worden"

Na dit weekend zit de heenronde in de Jupiler Pro League erop. Een heenronde waarin Antwerp met 23 op 42 voorlopig net een voldoende haalt.

Leider Union heeft een bonus van 11 punten op Antwerp. "De achterstand mag niet te groot worden", stelt Mark Van Bommel.

"Natuurlijk worden de punten nog gehalveerd en spelen we in de play-offs nu 10 wedstrijden, maar eerst moeten we die eindronde zien te behalen."

"Laten we niet arrogant worden", waarschuwt de coach, die zijn team wel beter vindt voetballen dan vorig seizoen.

"We spelen niet langer totaalvoetbal, we voetballen stabieler. Daardoor domineren we vaak en is de kans groter dat we meerdere matchen zullen winnen."

Morgen ook in Sint-Truiden?