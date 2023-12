Doelman Leysen helpt 10 spelers van OH Leuven aan felbevochten punt bij STVV

OH Leuven heeft voor het eerst in 6 wedstrijden nog eens een punt gesprokkeld. STVV mocht een uur lang met een mannetje meer spelen, na de rode kaart voor Sagrado, maar doelman Tobe Leysen keepte een sterke match en gaf zich niet meer gewonnen.

STVV - OHL in een notendop:

Duidelijke statistieken: 25 schoten tegenover 4, 15 hoekschoppen en 70% balbezit. Of hoe de cijfers Truiense dominantie in de verf zetten. Toch pakt STVV evenveel punten als OHL.

Man van de Match: Tobe Leysen mag dit punt helemaal claimen. De keeper werkte zich in de tweede helft stevig in het zweet om zijn net schoon te houden.

Fink: "Doelman van OHL was ongelooflijk"

Thorsten Fink (trainer STVV): "We zijn niet blij, want we verdienden drie punten. De doelman van OHL was ongelooflijk. We moeten er eigenlijk zeker 2 binnenduwen, maar al de rest redde hij gewoon. Al is het ook een goed teken dat je ontevreden kunt zijn met een punt."