Tobe Leysen glundert na beresterke wedstrijd "11 tegen 1" op STVV: "Had de beste plek in het stadion"

"Daar moet ik hem voor feliciteren. Hij hield een paar gemaakte goals gewoon uit zijn doel." Of om het in de woorden van zijn coach Thorsten Fink te zeggen: "Hij was simpelweg ongelooflijk."

Ook hij beet zijn standen stuk op de alomtegenwoordige handschoenen van Tobe Leysen . "Het grappige is dat Tobe een van mijn beste vrienden is", lacht de verdediger.

Straffe match verdient een drankje

Over naar de held van de dag in kwestie - in Leuvense kringen, althans.

"Ik had wel de beste plaats in het stadion om de wedstrijd te volgen in de tweede helft", lacht Leysen zijn tanden bloot. "Het was gewoon mijn moment. Ik had wel het gevoel dat we stand zouden houden."

De reeks reddingen werd gaandeweg indrukwekkender. Vooral Koita - die pegel na pegel afvuurde - kon zijn ogen niet geloven.

"De trainer zei dat we moesten genieten van het verdedigen. Dat hebben we ook gedaan. Ik ben blij dat ik heb kunnen bijdragen aan dat puntje."