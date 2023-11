Antwerp kan verlies tegen STVV nipt afwenden na slotoffensief van smaakmaker Ejuke

STVV - Antwerp in een notendop

Dirigeerstokje

Uitblinkers te over bij STVV, zeker voor de rust. Na een kwartier snuffelen nam STVV het dirigeerstokje over van de landskampioen. Via Steuckers en Delorge werd er heerlijk gecombineerd, tot in de zestien. Daar werd vaak - en veelal door Zahiroleslam - niet genoeg gedaan met de bal.

Verstikking

Een slotoffensief dat geen doelkansen meer opleverde, volgde. Het probleem van Antwerp perfect uitgebeeld: scoren is toch zo moeilijk. De inhaalbeweging naar de top is nog niet echt ingezet.

Van Bommel over het veld: "Alsof je een bal over beton laat glijden"

Mark van Bommel (Antwerp): "Het veld heeft sowieso een grote rol gespeeld. Ik denk dat iedereen die van voetbal houdt, dit... Haat is overdreven, maar in de hoogste divisie moet je gewoon op gras spelen. Vorig jaar wonnen we ook hier, en toen zei ik exact hetzelfde. Dit is geen kunstgras, dit is gewoon oud hockeykunstgras. Het is gewoon keihard, je hoort het ook, alsof je een bal over beton laat glijden. Als je kunstgras hebt, dan moet je ook echt goed kunstgras hebben. En dan nog ben ik er geen fan van.

Van het spel van zijn mannen was Van Bommel ook geen fan: "De eerste helft was de technische uitvoering heel erg slecht. De momenten dat je goed aan kan vallen, is de pass of achter de speler, of niet goed, of met een stuiter, waardoor je de aanval vertraagt. Er waren veel slordigheden, veel onnodig balverlies, waardoor je de tegenstander niet kan domineren."

Thorsten Fink (Antwerp) kon niet teleurgesteld zijn na de wedstrijd: "We hebben een punt gehaald tegen de kampioen, de eerste helft speelden we ook heel goed. We deelden de bal exact met Antwerp, en lieten hen geen schot op doel toe: dat betekent dat we heel goed gespeeld hebben. Maar je kan zo geen 90 minuten spelen. Als je dat kan, speel je mee voor het kampioenschap."