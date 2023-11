Westerlo wist dubbel doelpunt van kwelduivel Koita uit in spectaculair slotkwartier tegen STVV

Een collectieve "oef" weergalmt door 't Kuipje. Op een kwartier van het einde lag de eerste zes op zes van het seizoen binnen handbereik voor Westerlo, maar een ongelukkige penaltyfase luidde nog een knotsgek kwartier in. STVV ging door twee doelpunten van de onvermijdelijke Koita nog op en over de thuisploeg, maar invaller Frigan schonk Westerlo in de toegevoegde tijd alsnog een puntje.