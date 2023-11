Een tennisscore op de Bosuil: autoritair Antwerp speelt slap Standard helemaal in de vernieling

Vincent Janssen spurtte met Antwerp naar een vroege dubbele voorsprong. "Die 2-0 was wel heel lekker. Meestal is dat zo'n moment waarop je gaat denken: "Gaan we door of niet?" Als die 3-0 valt en je die vasthoudt tot de rust, dan weet je dat het zo goed als gelopen is. En volgens mij ook nog 4-0", verloor hij er de tel bij.

"Bij de 1-0 kwam de bal via via bij mij terecht. Voor m'n linker vanaf een metertje of vijftien, dat is uithalen. Als de aanname goed is, dan schiet je. Dat is het instinct van een spits. Over de penalty was de trainer heel duidelijk. Hij gaf aan dat ik hem ging nemen. Dat vertrouwen is lekker, ook van de spelers. Gelukkig ging hij er goed in."

Antwerp staat weer op de rails, dat ziet ook de Nederlandse spits. "Deze overwinning was gewoon heel belangrijk voor ons, zeker met het idee dat de interlandperiode eraan komt. We gaan met een fijn gevoel die tijd in."