Na Vandoorne en De Vries stapt nu ook Mick Schumacher over naar WK uithouding

Endurance is een tak van de autosport, waarbij zoveel mogelijk rondjes moeten worden afgelegd in een bepaalde tijdsspanne. Denk maar aan de 24 uur van Le Mans of de 6 uur van Spa-Franchorchamps.

Het WK uithouding lokt wel vaker grote namen, maar voor 2024 staan er opvallend veel ex-F1-rijders op het startgrid. Na Stoffel Vandoorne (Peugeot) en Nyck de Vries (Toyota) stapt Mick Schumacher in bij Alpine.

De zoon van F1-legende Michael Schumacher stond een jaar aan de zijlijn nadat hij zijn zitje bij Haas was kwijtgespeeld in de Formule 1. Nu is hij klaar voor een nieuwe uitdaging.

"Er begint een nieuw hoofdstuk voor mij", vertelt hij. "Ik heb het racen enorm gemist dit jaar. Het is wat ik het liefste doe en het was soms moeilijk om aan de zijlijn toe te kijken."

Het FIA WEC-kampioenschap 2024 start begin maart in Qatar en telt acht manches, met als hoogtepunt de 24 uur van Le Mans op 15 en 16 juni. Op 11 mei is er de 6 uur van Spa-Francorchamps.