Blamage voor F1 Las Vegas: eerste vrije training gestopt, problemen met putdeksel kosten Sainz gridstraf

De racecommissarissen haalden na 8 minuten de rode vlag boven in de eerste vrije oefensessie. Enkele minuten later kwam de boodschap dat de sessie niet zou hervatten. De F1 stelde vast dat er een probleem was met een putdeksel: "Er zal pas weer geracet worden als we de problemen volledig begrijpen en hebben opgelost." Niet alleen Sainz' auto raakte beschadigd. Ook de Alpine van Esteban Ocon en de Alfa Romeo van Zhou Guanyu liepen schade op, vermoedelijk ook te wijten aan een putdeksel. Een onderzoek van de overkoepelende autosportbond FIA wees uit dat een loszittend betonnen frame dat rond een putdeksel zat, de oorzaak van het onheil was. De FIA begon daarop een check van alle andere afdekkingen op het circuit. Omdat de controle lang duurt, werd de tweede vrije oefensessie uitgesteld naar 2 uur 's nachts plaatselijke tijd (11 uur Belgische tijd). Nachtwerk dus voor de F1-rijders, die wel 90 minuten mogen testen dan.

Ferrari-teambaas woest: "Compleet onaanvaardbaar"

Het stratencircuit in Las Vegas rond de befaamde Strip in de gokstad is nieuw op de kalender en enorm gehypet. Heel wat F1-liefhebbers - ook wereldkampioen Max Verstappen - vinden dat de show er belangrijker is dan het racen.



Ferrari-teambaas Fred Vasseur was in elk geval woest over de start van het F1-weekend. "We hebben enorm veel schade", foeterde hij. "Het chassis is zwaar beschadigd, maar ook de motor en de batterij."

"Als de tweede vrije training nog doorgaat, zullen we die in elk geval niet meer halen."

"Dit gaat ons een fortuin kosten en is compleet onaanvaardbaar voor de Formule 1."