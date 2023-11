Brazilië - Argentinië ontspoort vooraf: woeste Messi weigert eerst te spelen na geweld in tribunes

De nervositeit vertaalde zich ook in rumoer op de tribunes. Tijdens de twee volksliederen brak er een gevecht uit tussen fans van de twee Zuid-Amerikaanse landen. De veiligheidsdiensten grepen vooral hardhandig in tegenover de bezoekende fans.

Dat was ook de spelersgroep van de wereldkampioen niet ontgaan.

In plaats van zich klaar te maken voor de aftrap gingen ze zich vergewissen van de situatie in de tribune. De spelers probeerden de ordetroepen te kalmeren, maar slaagden daar allerminst in.



WK-held en doelman Emiliano Martínez nam dan maar het heft in eigen handen en gooide zich voor een agent die met zijn matrak wilde uithalen - hieronder de straffe beelden.