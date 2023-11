"The Last Dance": laatste keer (?) Messi vs. Ronaldo in de Riyadh Season Cup

Nu de carrière van zowel Lionel Messi als Cristiano Ronaldo op zijn laatste benen loopt, moeten we stilaan de bladzijde omslaan van een memorabel hoofdstuk in de voetbalgeschiedenis.



In Saudi-Arabië willen ze de oude rivaliteit tussen beide grootheden nog eens doen herleven met de Riyadh Season Cup.



Ook vorig seizoen speelden Messi en Ronaldo bij die gelegenheid al tegen elkaar, toen nog met PSG en Al Nassr. Nu wordt het uitgebreid naar een toernooi tussen 3 teams, met ook nog het Al Hilal van Neymar (weliswaar geblesseerd) erbij.



De showdown tussen Messi en Ronaldo wordt neergezet als The Last Dance, mogelijk de laatste confrontatie tussen de 2 misschien wel beste voetballers aller tijden.