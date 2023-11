Argentinië verliest voor het eerst als wereldkampioen, Brazilië ook onderuit

In Buenos Aires verloor wereldkampioen Argentinië met 0-2 van Uruguay. Barcelona-verdediger Ronald Araujo (41') en Liverpool-spits Darwin Nunez (87') bezorgden de bezoekers de volle buit in La Bombonera.



Uruguay-coach Marcelo Bielsa tekende voor een kunststukje: voor het eerst sinds 1960 kon Uruguay Brazilië (2-0) en Argentinië in hetzelfde jaar verslaan.



Voor Lionel Messi en co. was dit het eerste verlies sinds ze eind 2022 in Qatar wereldkampioen werden. Met 12 op 12 waren ze foutloos aan de WK-voorronde begonnen.



Voor het eerst sinds het WK slaagden ze er ook niet in te scoren of de nul te houden.



(lees voort onder foto)