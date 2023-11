U19 van Wesley Sonck plaatst zich voor Eliteronde EK dankzij goal van Anderlecht-speler Degreef

België was ingedeeld in een groep met Slovenië, Ierland en Albanië. Enkel de top 2 kwalificeerde zich voor de Eliteronde.



Vorige week had België al zijn eerste match gelijkgespeeld tegen Slovenië (1-1) en met 2-0 gewonnen tegen Albanië (2 goals van Gent-speler Fernandez Pardo).



Zo stond in de afsluitende match tegen Ierland de druk toch nog enigszins op de ketel. De Belgen, met bondscoach Wesley Sonck aan de zijlijn, domineerden de match, maar hadden moeite om afstand te nemen.



Dat lukte vlak na de rust wel. Stanis Idumbo (Ajax) leverde de assist, Tristan Degreef (Anderlecht of de RSCA Futures) werkte af. Het zou het enige doelpunt van de match blijken.



België wint zijn groep en mag naar de Eliteronde, een soort tussenronde voor het eigenlijke EK. De loting hiervoor moet nog gebeuren. Het EK U19 vindt van 15 tot 28 juli plaats in Noord-Ierland.