Jonge Belgen verslikken zich in efficiënte Schotten en lijden eerste nederlaag

De jonge Schotten profiteerden optimaal van fouten in de Belgische defensie. Nog voor het kwartier mocht Mullen de 0-1 in doel koppen na een weggegeven hoekschop. Hij torende makkelijk boven de defensie uit.

Op het halfuur liet Maarten Vandevoordt (KRC Genk) zich betrappen op zwak uitvoetballen. De Schotten bedankten de doelman én zijn verdediging. Cameron zette maar liefst 4 Belgen voor schut.

In de tweede helft maakten de jonge Duivels een vuist, maar de verdiende eerredder viel niet. Invaller Romeo Vermant (Club Brugge) trapte van dichtbij over, Youssuf Sylla (Charleroi) kopte in het slot nog tegen de lat.

"Een zure nederlaag", sprak bondscoach Gill Swerts.

In de stand wipt Schotland over België naar de tweede plaats. Volgende week dinsdag komt leider Spanje naar Leuven.