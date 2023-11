Einde van een tijdperk: 16-voudig wereldkampioen Phil Taylor (63) gaat stoppen met darts

"Het is heel mooi geweest, nu is het tijd om er een punt achter te zetten", laat Phil Taylor weten.

"In 2025 word ik 65. Ik stop met wedstrijden, tenzij ik vanaf nu alleen maar ninedarts gooi. Dan moeten jullie me van het podium sleuren", knipoogt de Brit.

Taylor is een levende legende, met maar liefst 16 wereldtitels op de teller: 2 in de voormalige BDO- en 14 in de PDC-bond.

Niemand doet beter op het PDC-kampioenschap, het sterkste van de twee. Taylor speelde het WK 25 keer: 19 keer speelde hij de finale, 14 keer won hij.

Om Taylor te overtroeven, zullen de huidige dartsspelers flink hun best moeten doen. Michael van Gerwen staat tweede op de ranglijst. De Nederlander won 3 PDC-titels.