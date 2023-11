Anderlecht-speler Delaney schiet Denemarken naar het EK, Slovenië in de wachtkamer

Met Kasper Schmeichel, Thomas Delaney en Kasper Dolberg kwamen maar liefst 3 spelers van Anderlecht voor Denemarken in actie in de cruciale match tegen Slovenië.



Toch was het een andere speler met een JPL-verleden die als eerste de schijnwerpers opeiste. Joakim Mæhle liet de fans in Kopenhagen kraaien van de pret met zijn prachtige halfvolley.



Ook niet te versmaden was de Sloveense gelijkmaker vanaf vrijschop. Getekend: Erik Janza.



Maar ondanks die tegenslag bleven de Denen op de Sloveense deur bonken. Ze zetten hierbij vooral hun surplus aan kracht en lengte in.



Vooral op stilstaande fases wisten de Slovenen zich hier geen raad mee. Zo gebeurde het ook dat Vestergaard slim kon doorkoppen naar Delaney, die op de rand van de kleine rechthoek hard uithaalde.



Dankzij die goal is Denemarken, de Europese kampioen van 1992, er voor de 10e keer bij op een EK. Slovenië speelt maandag een beslissende match tegen rechtstreekse concurrent Kazachstan.