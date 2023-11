Bernd Thijs volgt Yaya Touré op als assistent van Carl Hoefkens bij Standard

Bij Standard behoudt Carl Hoefkens ondanks de mindere reeks nog altijd het vertrouwen, maar zijn technische staf is wel door elkaar geschud.



Voor Yaya Touré moest Standard sowieso een vervanger zoeken, want de Ivoriaan koos na enkele maanden al voor een uitdaging in Saudi-Arabië, als rechterhand van bondscoach Roberto Mancini.



Met T3 Geoffrey Valenne wordt dan weer intern geschoven. Hij krijgt "een nieuwe missie" binnen de club. Van fysiek trainer Renaat Philippaerts werd wel afscheid genomen.



Dit alles zorgde ervoor dat Standard 2 nieuwe assistenten nodig had. José Jeunechamps moet met zijn 56 jaar voor wat extra ervaring zorgen. Hij was onlangs nog hoofdcoach van Seraing in de hoogste klasse.



De bekendste nieuwkomer is Bernd Thijs, die van 1995 tot 2000 op het middenveld van Standard speelde. Na zijn carrière werd Thijs assistent van Hein Vanhaezebrouck, Yves Vanderhaeghe en de laatste jaren van Besnik Hasi.