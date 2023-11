Roberto Mancini plukt assistent Yaya Touré na enkele maanden al weg bij Standard

Dat Yaya Touré in juni werd aangekondigd als assistent-trainer bij Standard, was best verrassend.

Touré had een rijke spelerscarrière bij onder meer FC Barcelona en Manchester City en wilde zijn trainerscarrière lanceren in Luik.

Maar na 4 maanden keert Touré, die al een tijdje van de radar was verdwenen, dus op zijn stappen terug.

Hij voegt zich bij de technische staf van Roberto Mancini, bondscoach van Saudi-Arabië. De Italiaan was zijn coach bij City tussen 2010 en 2013.