Peter Verbeke maakt verrassende terugkeer bij Anderlecht in vernieuwde jeugdwerking

Na het officiële vertrek van Jean Kindermans zal de 'RSCA Academy’ voortaan geleid worden door drie mensen, onder wie dus Peter Verbeke.



Een opvallende zet van Anderlecht, dat de samenwerking met Verbeke in januari van dit jaar nog had beëindigd. Hij was een tijd afwezig geweest wegens ziekte en intussen had de club de Deen Jesper Fredberg aangesteld als nieuwe CEO. Een andere functie voor Verbeke bleek op dat moment niet mogelijk.



"De gesprekken verliepen met wederzijds respect en constructief, maar leverden geen akkoord op over een verdere samenwerking", klonk het toen bij Fredberg.



Sinds maart was Verbeke aan de slag bij Double Pass, een Belgisch bedrijf dat clubs en federaties helpt bij het ontwikkelen van jong talent.



Nu mag de voormalige CEO zich opmaken voor een rol als hoofd van talent en innovatie. "Daarvoor bouwde hij belangrijke expertise op in het detecteren en rekruteren van jong talent bij KAA Gent en Club Brugge", luidt het nu.



Samen met Mikkel Hemmersam – die sinds juni aan de slag is in Anderlecht – en de pas getransfereerde Henk Mariman, moet hij een trio vormen dat jonge talenten een grote toekomst biedt in het voetbal.