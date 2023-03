Ex-Anderlecht-CEO Verbeke blijft in het voetbal en vindt onderdak bij adviesbureau Double Pass

Flashback naar eind januari. Toen werd Peter Verbeke als toenmalig CEO naar de uitgang begeleid bij Anderlecht.

Verbeke kwam nochtans binnen langs de grote poort in het Astridpark. Het werd een verhaal van voltreffers (denk aan Gomez en Zirkzee), maar er waren ook veel tegenvallers (vooral afgelopen zomer).

Verbeke werd ondertussen in een stoelendans van functiebenoemingen gepromoveerd van sportief directeur naar CEO. Maar eerder dit seizoen viel hij uit met gezondheidsproblemen.

Ongelukkige timing. Want even later, bleek er voor hem evenwel geen plaats meer bij Anderlecht. Verbeke werd bij zijn terugkeer geconfronteerd met een nieuw bestuur onder leiding van de Deen Jesper Fredberg en kon zijn valiezen pakken bij paars-wit.

Een kleine twee maanden later heeft Verbeke op zijn beurt een nieuwe sportieve uitdaging gevonden. De voormalige Anderlecht-CEO gaat aan de slag bij adviesbureau Double Pass.

Double Pass werkt onder meer samen met Voetbal Vlaanderen om de jeugdopleiding bij de clubs te verbeteren. Verbeke richt zich in eerste instantie op de Noorse, Hongaarse, Turkse en Italiaanse markt.