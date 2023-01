Anderlecht bevestigt breuk met Peter Verbeke: "Akkoord over modaliteiten van vertrek"

Na passages bij Club Brugge en AA Gent trok Peter Verbeke in maart 2020 naar Anderlecht. "Als Head of Sports zette hij de laatste 3 jaar de sportieve lijnen uit bij de club. In januari 2022 werd hij CEO", schrijft RSCA in zijn communiqué.

In oktober viel Verbeke uit, waarna een nieuwe revolutie werd doorgevoerd met Jesper Fredberg als CEO Sports en Kenneth Bornauw als CEO Non-Sports.

"Van zodra Peter hersteld bleek, knoopte de club gesprekken aan met Peter over zijn toekomst."

"Die gesprekken verliepen met wederzijds respect en constructief, maar leverden geen akkoord op over een verdere samenwerking. Daarom werd er beslist om de wegen te laten scheiden."

"De club bereikte intussen ook een akkoord met Peter Verbeke over de modaliteiten van zijn vertrek."

"Anderlecht wenst zijn dank te betuigen aan Peter voor het geleverde werk van de afgelopen jaren en wenst hem het allerbeste toe in de toekomst."