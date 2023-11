Kenny De Ketele over ploegkoers op de Spelen: "Ik denk nog altijd aan plan A met Shari Bossuyt"

Ook voor de Belgische pistiers loopt de aftelklok naar Parijs. Eerder deze week schetsten we al de complexe puzzel voor de mannen, maar ook bij de vrouwen klikken de stukjes nog niet in elkaar. Bondscoach Kenny De Ketele overloopt de opties en ook de kandidaten zelf doen hun zegje.

Bondscoach van de Belgische pisteploeg, het is een mes dat langs 2 kanten snijdt in de laatste rechte lijn naar de Olympische Spelen in Parijs. Bij de mannen moet de komende maanden beslist worden waar de prioriteit ligt, bij de ploegkoers of bij de ploegenachtervolging? Die keuze zal bepalen welke renners hun ticket mogen boeken. Bij de vrouwen zijn de kaarten ook nog niet geschud. Lotte Kopecky (28) is in principe een certitude voor de koppelkoers, maar met Shari Bossuyt (23) staat haar sterkste partner op non-actief na een afwijkende dopingtest. Het zorgt voor vraagtekens bij bondscoach Kenny De Ketele en zijn Nieuw-Zeelandse evenknie Tim Carswell. Wie vaardigen ze straks in Parijs af? In Sportweekend vertelde Bossuyt gisteren hoe ze nog maar weinig rekening houdt met de Spelen. "Ik heb nog altijd plan A in mijn hoofd. Zolang er geen officiële veroordeling is van Shari, reken ik haar erbij. Ik hoop nog altijd dat ze er kan zijn", laat de bondscoach in zijn kaarten kijken. De signalen - denk aan de affaire rond Toon Aerts - ogen ongunstig. "Er is nog altijd geen officiële berichtgeving. Ik hoop dat er snel iets gebeurt, want wachten is voor niemand goed."

Zolang er geen officiële veroordeling is van Shari Bossuyt, reken ik haar erbij. Ik hoop nog altijd dat ze er kan zijn in Parijs. Kenny De Ketele

Shari Bossuyt en Lotte Kopecky hebben al bewezen dat ze een succesvolle tandem zijn.

"Plan B ligt ook klaar met een paar youngsters die zeker richting Los Angeles 2028 de ervaring van Parijs kunnen meepakken", gooit De Ketele het over een andere boeg. "Met of zonder Lotte, dan moeten we dan nog bekijken. Daar ligt geen druk, maar er zal sowieso een Belgisch duo de ploegkoers rijden." "Voor het omnium is Lotte een zekerheid. Dat ligt haar. Het is een beetje puzzelen om haar fris te houden en mentaal scherp, maar als één iemand dat kan, dan is het Lotte wel." "We hebben er al meetings over gehad en de neuzen van alle coaches staan in dezelfde richting."

Plan B en plan C

Kenny De Ketele bevestigt dat in de huidige context de ploegkoers geen must meer lijkt voor Lotte Kopecky, maar zijn hart bloedt toch een beetje. "Met Shari erbij zijn we misschien wel titelkandidaat. Ik voelde me al zweven richting de Spelen. Ik hoop gewoon dat het een positieve afronding krijgt." Plan A blijft dus Kopecky/Bossuyt, plan B is een alternatief koppel met Kopecky als een van de partners. Bij de jonge kandidaten wordt vooral naar Hélène Hesters (18) en Katrijn De Clercq (21) gekeken. "Ik geloof in plan A en plan B. Zonder druk kunnen de jongeren misschien een mooie prestatie proberen te behalen. Het is zeker een voordeel als je al eens op jonge leeftijd hebt meegemaakt hoe groot de Spelen zijn." "Als je er dan in 2028 voor de tweede keer bent, dan zet je je oogkleppen op en ben je gericht op je discipline." "Dat kan voor Hesters en De Clercq de opstap zijn naar 2028. Maar ook plan C (de jongeren zonder Kopecky) is absoluut mogelijk."

Het komende half jaar wordt heel belangrijk om te kijken of de ploegkoers haalbaar is en of het de moeite is. Lotte Kopecky

Ook Kopecky zelf behandelde de kwestie kort in Gent. "Er is nog niets beslist over de ploegkoers", vertelde ze. "Het komende half jaar wordt heel belangrijk om te kijken of het haalbaar is en of het de moeite is." "Ik heb geen info over Shari, maar momenteel is de kans heel klein. Al sluit ik het niet uit. En de andere opties zijn mogelijk, ja."

Neemt Katrijn De Clercq (21) de plaats van Shari Bossuyt in?

"Droom die werkelijkheid wordt of supergrote kans om ervaring op te doen"

"Ik vind het eerst en vooral oprecht jammer voor Shari. Het is zo unfair", reageert Katrijn De Clercq, een van de mogelijke vervangsters. "Voor mij zou het anderzijds wel een ongelofelijke kans zijn, 4 jaar eerder dan ik had gedacht. Ik zat met LA 2028 in mijn hoofd, maar ik zal me dit voorjaar zo hard mogelijk proberen te bewijzen." Mocht De Clercq geselecteerd worden, dan koerst ze dus eventueel met Kopecky. "Lotte is een winnaar. Ik hoop gewoon dat ik mezelf op het EK (midden januari) kan bewijzen en aan Lotte kan tonen dat ik het in mij heb. Ik voel dat ik elk jaar stappen zet en het is nog 8 maanden." "Met Lotte koersen op de Spelen zou een droom zijn die werkelijkheid wordt. Met Hélène krijg ik dan weer een supergrote kans om ervaring op te doen."

Alles hangt af van wat Lotte beslist, wat logisch is. Iedereen zal akkoord gaan met haar keuze. Ze moeten doen wat het beste is voor haar. Hélène Hesters

"We hopen allemaal dat Shari morgen weer kan koersen, maar we weten ook dat het niet realistisch is", vult Hélène Hesters, zus van Jules, aan. "We strijden met een paar rensters voor de plaats. Ik neem zelf mee wat ik kan en dan zal ik met grote ogen leren. Als het niet zo is, dan verdient iemand anders het meer dan ik." "Maar het zou wat zijn, ja, al ben ik er nog niet mee bezig. Alles hangt af van wat Lotte beslist, wat logisch is." "Iedereen zal akkoord gaan met haar keuze. Ze moet doen wat het beste is voor haar. Wat mijn voorkeur is? Ik heb er nog niet over nagedacht. Zelfs als reserve naar Parijs gaan is al mooi!"