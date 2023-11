Keizerin Lotte Kopecky wordt als heldin onthaald in 't Kuipke: "Ik kreeg kippenvel"

"Ik rijd op zich niet zo vaak in 't Kuipke, veel meer in de Blaarmeersen. Maar dit is een uitgelezen kans om mijn regenboogtrui aan het Belgische publiek te laten zien."

De decibelmeter ging duidelijk in het rood toen de Belgische leading lady werd gepresenteerd aan het Gentse publiek. "Dit is toch een beetje een thuismatch."

"Dat is wel voldoende in het midden van onze winter", gniffelt Lotte Kopecky . "In deze periode onderhoud ik mijn pistegevoel en dit komt perfect van pas."

"Het ging beter dan verwacht", reageerde Kopecky later na haar zeges in de afvalling en de puntenkoers. Al moest ze in die laatste discipline nog even een zwieper maken.

"Ik denk dat die Française op de Côte d'Azur (de blauwe strook op de piste) kwam. Ze maakte een heel raar manoeuvre toen ik haar wilde passeren en ik moest bruusk uitremmen, maar er is niets aan de hand."

"Het gevoel zit goed en daar ben ik heel blij mee. Iedereen start hier met een bang hartje, maar alles is goed gegaan."

Kopecky kreeg een open doekje in Gent. "Ik kreeg kippenvel tijdens de voorstelling. Het publiek apprecieert ons en het is heel leuk dat we dit met het vrouwenwielrennen teweegbrengen."