Lindsay De Vylder en Robbe Ghys nestelen zich na de ploegkoers op kop na dag 4

clock 01:40 01 uur 40. Robbe Ghys: "Die Fransen komen verrassend uit de hoek: we moeten ook naar hen kijken". Robbe Ghys: "Die Fransen komen verrassend uit de hoek: we moeten ook naar hen kijken"

clock 01:39 01 uur 39. Het was een harde dag. We hebben heel hard gestreden. In de ploegkoers gunde niemand elkaar iets, maar Lindsay (De Vylder) vond het juiste moment. Tegenover de andere ploegen hebben we een goeie zaak gedaan. . Robbe Ghys. Het was een harde dag. We hebben heel hard gestreden. In de ploegkoers gunde niemand elkaar iets, maar Lindsay (De Vylder) vond het juiste moment. Tegenover de andere ploegen hebben we een goeie zaak gedaan. Robbe Ghys

clock 01:04 01 uur 04. De Vylder en Ghys op kop. Einde van de vierde avond in 't Kuipke. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys voeren dus weer de stand aan. Ze speelden in de enige ploegkoers van de avond haasje-over met hun Nederlandse rivalen, maar er duiken plots nog concurrenten op met de verrassende Fransen en de tandem uit Denemarken en Nieuw-Zeeland die blijft aanklampen. . De Vylder en Ghys op kop Einde van de vierde avond in 't Kuipke. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys voeren dus weer de stand aan. Ze speelden in de enige ploegkoers van de avond haasje-over met hun Nederlandse rivalen, maar er duiken plots nog concurrenten op met de verrassende Fransen en de tandem uit Denemarken en Nieuw-Zeeland die blijft aanklampen.

clock 01:01 01 uur 01. Tijdrit (500 meter): Dens net niet met een orgelpunt. Het dak gaat er een laatste keer af. Tuur Dens - met de aanmoedigingen van Robbe Ghys, Lindsay De Vylder en Gianluca Pollefliet - gaat weer als een straaljager tekeer op de 500 meter. Zijn chrono van 26"618 blijft boven het record van gisteren (26"261). Na drie records volgt er dus geen vier op een rij. . Tijdrit (500 meter): Dens net niet met een orgelpunt Het dak gaat er een laatste keer af. Tuur Dens - met de aanmoedigingen van Robbe Ghys, Lindsay De Vylder en Gianluca Pollefliet - gaat weer als een straaljager tekeer op de 500 meter. Zijn chrono van 26"618 blijft boven het record van gisteren (26"261). Na drie records volgt er dus geen vier op een rij.

clock 00:36 00 uur 36. Derny (2): Ghys fluit Hesters terug. De tweede dernyreeks is een pittige clash tussen Robbe Ghys en Jules Hesters. De Belgen maken elkaar het leven zuur en Ghys schraapt zijn tank leeg in de slotrondes. Hij balt zijn vuist. . Derny (2): Ghys fluit Hesters terug De tweede dernyreeks is een pittige clash tussen Robbe Ghys en Jules Hesters. De Belgen maken elkaar het leven zuur en Ghys schraapt zijn tank leeg in de slotrondes. Hij balt zijn vuist.

clock 00:11 00 uur 11. We draaien de bladzijde van vrijdag naar zaterdag om met de eerste dernyreeks. Philip Heijnen klopt Tuur Dens. Zo meteen volgen nog de afvalling, de tweede dernyreeks en de 500 meter als apotheose. . We draaien de bladzijde van vrijdag naar zaterdag om met de eerste dernyreeks. Philip Heijnen klopt Tuur Dens. Zo meteen volgen nog de afvalling, de tweede dernyreeks en de 500 meter als apotheose.

clock 18-11-2023 18-11-2023.

clock 23:54 23 uur 54. Lindsay De Vylder: "Als het zo nog 2 dagen voortgaat, wordt het moeilijk om de leiding te verdedigen". Lindsay De Vylder: "Als het zo nog 2 dagen voortgaat, wordt het moeilijk om de leiding te verdedigen"

clock 23:53 23 uur 53. Er wordt enorm veel gekeken naar ons. We geven een sterke indruk en we pakken veel punten. Dit is dan het gevolg, maar het is zwaar. . Lindsay De Vylder. Er wordt enorm veel gekeken naar ons. We geven een sterke indruk en we pakken veel punten. Dit is dan het gevolg, maar het is zwaar. Lindsay De Vylder

clock 23:51 23 uur 51. Mark Cavendish feliciteert Lotte Kopecky.

clock 23:50 23 uur 50. Puntenkoers (v): bisnummer Kopecky. Ze krijgt het niet cadeau, maar Lotte Kopecky scoort 2 op 2 deze avond. Na de afvalling legt ze haar hand ook op de puntenkoers. Voor de vrouwen zit hun eerste avond erop. . Puntenkoers (v): bisnummer Kopecky Ze krijgt het niet cadeau, maar Lotte Kopecky scoort 2 op 2 deze avond. Na de afvalling legt ze haar hand ook op de puntenkoers. Voor de vrouwen zit hun eerste avond erop.

clock 23:22 23 uur 22. Kenny De Ketele: "De Belgen bikkelen onderling, hopelijk gaat dat niet ten koste van hun uitslag". Kenny De Ketele: "De Belgen bikkelen onderling, hopelijk gaat dat niet ten koste van hun uitslag"

clock 23:19 23 uur 19. Wie me vooral opvalt? Lindsay De Vylder en Yoeri Havik geven de beste indruk. Ze hebben net dat tikkeltje meer deze week. . Kenny De Ketele. Wie me vooral opvalt? Lindsay De Vylder en Yoeri Havik geven de beste indruk. Ze hebben net dat tikkeltje meer deze week. Kenny De Ketele

clock 22:54 22 uur 54. Ploegkoers: kleine coup van Ghys en De Vylder. Er is gevlamd in deze madison dat het een lieve lust is. De toppers hebben elkaar geen seconde laten ademen met de ene aanvalsgolf na de andere. De zege in de prestigieuze Memorial Patrick Sercu gaat na een klein uur verrassend naar de indrukwekkende Fransen Oscar Nilsson-Julien en Valentin Tabellion, die zich zowaar naar het podium katapulteren. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder zijn echter ook winnaars. Ze hebben hun gevreesde concurrenten een ronde aangesmeerd en zitten nu helemaal in een zetel. Hun puntenvoorsprong is ook al impressionant. Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip blijven op 2, Fabio Van den Bossche en Jules Hesters zakken weg naar de 5e stek. . Ploegkoers: kleine coup van Ghys en De Vylder Er is gevlamd in deze madison dat het een lieve lust is. De toppers hebben elkaar geen seconde laten ademen met de ene aanvalsgolf na de andere. De zege in de prestigieuze Memorial Patrick Sercu gaat na een klein uur verrassend naar de indrukwekkende Fransen Oscar Nilsson-Julien en Valentin Tabellion, die zich zowaar naar het podium katapulteren. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder zijn echter ook winnaars. Ze hebben hun gevreesde concurrenten een ronde aangesmeerd en zitten nu helemaal in een zetel. Hun puntenvoorsprong is ook al impressionant. Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip blijven op 2, Fabio Van den Bossche en Jules Hesters zakken weg naar de 5e stek.

clock 21:59 21 uur 59. Bij de mannen is intussen het startschot gegeven van de ploegkoers. De pistedieren zullen een uurtje in het zadel zitten. . Bij de mannen is intussen het startschot gegeven van de ploegkoers. De pistedieren zullen een uurtje in het zadel zitten.

clock 21:52 21 uur 52. Afvalling (v): Lotte Kopecky! Het rechtervingertje gaat in de lucht: er staat geen maat op Lotte Kopecky in de afvalling. De wereldkampioene geniet zichtbaar van het applaus. Mark Cavendish overhandigt haar de zegebloemen. . Afvalling (v): Lotte Kopecky! Het rechtervingertje gaat in de lucht: er staat geen maat op Lotte Kopecky in de afvalling. De wereldkampioene geniet zichtbaar van het applaus. Mark Cavendish overhandigt haar de zegebloemen.

clock 21:35 21 uur 35. Het Gentse publiek kent zijn pappenheimers. "Iljoooo" galmt door 't Kuipke en ook Mark Cavendish krijgt een staande ovatie. Op dit moment wordt de piste ingepalmd door de vrouwen. Uiteraard is er bijzonder veel aandacht voor wereldkampioene Lotte Kopecky. . Het Gentse publiek kent zijn pappenheimers. "Iljoooo" galmt door 't Kuipke en ook Mark Cavendish krijgt een staande ovatie. Op dit moment wordt de piste ingepalmd door de vrouwen. Uiteraard is er bijzonder veel aandacht voor wereldkampioene Lotte Kopecky.

clock 21:30 21 uur 30. Baanronde: decibelmeter gaat de hoogte in. Exact een jaar geleden vestigden Robbe Ghys en Lindsay De Vylder hun baanrecord. De 8"332 is ook vanavond te hoog gegrepen, maar met 8"490 zijn ze weer de beste leerling van de klas. . Baanronde: decibelmeter gaat de hoogte in Exact een jaar geleden vestigden Robbe Ghys en Lindsay De Vylder hun baanrecord. De 8"332 is ook vanavond te hoog gegrepen, maar met 8"490 zijn ze weer de beste leerling van de klas.

clock 21:12 21 uur 12. Mark Cavendish en zijn kroost bezoeken de Gentse Zesdaagse. Mark Cavendish en zijn kroost bezoeken de Gentse Zesdaagse