Lotte Kopecky maakt indruk op jonge Belgische pistetalenten: "Ze ontving me met open armen"

"Toen Lotte enkele jaren geleden het WK ploegkoers won met Jolien D'hoore, was er een fandag waarop ik zelf aanwezig was. En nu rijd ik met haar samen. Ongelofelijk!"

"Het is zalig dat Lotte hier was. Zo konden wij ook meegenieten. Wij trainen met haar, maar als ze aanwezig is, dan is het nog altijd zoiets als: "Wow, Lotte is hier ook!""

"Het was megaplezant", reageerde Katrijn De Clercq (21), die misschien wel met Kopecky de ploegkoers zal rijden in Parijs.

De overige vrouwen konden Kopecky niet van de zege houden in de 4 onderdelen, maar deelden in de festiviteiten.

De decibelmeter ging telkens in het rood toen Kopecky werd voorgesteld en in haar regenboogtrui versnelde.

In Glasgow heb ik meegedaan met het WK bij de profs. Lotte verwelkomde me er met open armen. Ze is supertof.

Als Gents pistetalent genoot ook Hélène Hesters (18) met volle teugen. "Ik zit zelf nog maar 3 jaar op de fiets en hier sta ik dan: ik kreeg net als Lotte kippenvel!"

"Het was meer dan overweldigend en ik heb veel bijgeleerd. Om achter die regenboogtrui te kunnen rijden... Het is een beetje een droom om zelf ooit in die trui te rijden."

